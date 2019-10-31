Москва, 31 октября. Переход на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие, входящее в национальный проект по повышению производительности труда в России. Об этом журналистам рассказал заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

Ранее заместитель главы Минэкономразвития Засельский сообщил, что Минтруд России обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на заводах, входящих в национальный проект по повышению производительности.

Как писала газета «Известия», в перечень компаний включены предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, а также научной и технической деятельности, строительства.

Засельский объяснил: реакция компаний говорит о том, «что никому это не нужно». Предприятия России отказались перейти на четырехдневную рабочую неделю.

«Потому что производительность, она все-таки о другом — не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным», — подчеркнул он.

По мнению политика, переход на четырехдневную рабочую неделю может заинтересовать представителей творческих профессий, таких как архитекторы и программисты, тогда как в национальном проекте по повышению производительности труда участвуют в основном предприятия сферы промышленности.

Напомним, эксперты предупредили, что введение в России четырехдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может оказать негативное влияние на продолжительность жизни россиян. Как сообщают специалисты НИИ медицины труда имени академика Измерова, смена привычного графика может привести к росту внезапной смертности на рабочем месте.

Рост стресса, который может последовать за сменой обычного графика, скорее всего, негативно отразится на когнитивных процессах и психомоторике сотрудников. Это приведет к тому, что на производстве чаще будет нарушаться техника безопасности; возрастет количество аварий и травм. Особенно серьезными могут быть инциденты связанные с профессиями, требующими концентрации внимания: пилотами, сотрудниками железнодорожного транспорта и водителями.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем четырехдневная рабочая неделя может стать основой для социально-трудового контракта.