Политолог объяснил, почему «статус марионетки» заставляет Зеленского уставать

Президенту Украины Владимиру Зеленскому тяжело, потому что он пришел с амбициями лидера, а оказался «пустышкой», считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Глава офиса украинского лидера Андрей Богдан заявил сегодня, что президент страны Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.

Богдан подчеркивает, что Зеленский прикладывает большие усилия в работе, все время куда-то ездит, а международных встреч у него столько, что Петру Порошенко и не снилось.

Украинский лидер – «очень популярный в мире человек», ему необходимо привлекать инвесторов, приглашать политиков, поправлять имидж государства. И все это, по словам Богдана, очень тяжело и забирает много сил и энергии.

«Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — пояснил глава офиса Зеленского.

Как отмечает Юрий Кот, не удивительно, что Владимир Зеленский чувствует усталость. Однако говорить об этом нельзя, и Богдан в данном случае оказал президенту Украины «медвежью услугу».

«Изначально, когда ты идешь на подобную должность, претендуешь на лидерство всего народа и государства, ты не можешь позволить себе уставать. Это значит, что твоя администрация и ее глава плохо организовывает твое рабочее время. Поэтому тут вопросы больше к Богдану по поводу усталости Зеленского», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, политолог не сомневается, что Зеленскому тяжело быть «марионеткой», т. к. сначала он пришел с амбициями лидера, а потом оказался «пустышкой».

«Обещал мир, а продолжаешь войну. Также Зеленский продолжает славить бандеровцев, заигрывая с ними. Конечно, это внутренний конфликт, который его не зажигает. У него был тот огонек в глазах, когда он боролся за кресло президента. Сейчас он стал не только президентом, но и имеет большинство в Верховной раде, свой кабмин. Конечно, это утомляет и хотелось бы быть как раньше, на сцене, скакать и высмеивать всех остальных политиков. Но теперь ты сам политик, и, будь добр, соответствуй этой должности», — прокомментировал собеседник ФАН.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства Владимир Зеленский на самом деле, не руководит страной. По словам Богдана, Украиной управляет гражданское общество.

Кроме того, Богдан объяснил причину снижения рейтинга президента Украины на 4% по сравнению с августом текущего года. Как заявил Богдан, комментируя итоги опроса, рейтинг не мог долго держаться на отметке в 73% ввиду объективных причин.

Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре, набрав более 70% голосов избирателей. Он вступил в должность главы государства в мае этого года.