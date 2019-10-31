Южная Корея сообщила о двух пусках неизвестных ракет в КНДР

Сеул, 31 октября. Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря. Об этом в четверг сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Согласно информации военного ведомства, пуски произвели из провинции Пхенан-Намдо. Южнокорейская армия сохраняет боевую готовность и следит за развитием ситуации, пишет «Царьград».

Как отмечает НСН, Пхеньян произвел пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой.

Напомним, в текущем году северокорейские власти испытали уже 12 ракет и реактивных снарядов. Последний пуск Пхеньян провел в начале текущего месяца: баллистическая ракета нового типа рухнула в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 450 километров, высота — 900 километров. Официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик назвал это нарушением резолюции Совбеза.

Помимо этого, в начале сентября КНДР протестировала новую реактивную систему залпового огня в присутствии главы государства Ким Чен Ына.