США устроили «ликвидацию» аль-Багдади, чтобы снизить накал критики в адрес Трампа

Москва, 31 октября. Легенда США с подтверждением ДНК якобы убитого в сирийском Идлибе главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади по его трусам, как и само заявление о его «ликвидации», используются, чтобы восстановить репутацию Вашингтона и лично американского лидера Дональда Трампа, считает востоковед Александр Вавилов.

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что анализ ДНК с «абсолютной точностью» подтвердил уничтожение аль-Багдади американцами. Чтобы показать степень уверенности в достоверности этих сведений, он сказал, что вероятность ошибки составляет 1 к 104 септиллионам.

Несмотря на это, Вавилов считает, что у США есть веские поводы для того, чтобы искусственно создавать историю с «ликвидацией» аль-Багдади. По мнению эксперта, во всей этой ситуации есть много совпадений.

Вавилов отметил, что «убийство» боевика именно в текущий момент во многом продиктовано ситуацией в самих США, ведь американский президент Дональд Трам сейчас находится «под сильным огнем критики», причем не только со стороны Демократической партии-оппонента, но и с Республиканской.

Главу Белого дома обвиняют в провале государства на Ближнем Востоке, где Вашингтон всегда стремился завоевать уверенную позицию.

«Для того, чтобы в какой-то степени снизить накал критики, как раз и возникла эта версия о том, что аль-Багдади был уничтожен американским спецназом», — предположил Вавилов.

Напомним, 27 октября США заявили об очередной «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади, «террориста №1». Как рассказала американская сторона, боевик был подорван поясом смертника во время бегства от американского спецназа, который проводил в арабской республике специальную операцию против главаря ИГ (запрещена в РФ). Информацию о «гибели» аль-Багдади подтвердил и лично президент США Дональд Трамп.

Однако вместе с громким заявлением США тогда не предъявили доказательств, подтверждающих факт уничтожения боевика.

31 октября Соединенные Штаты предприняли попытку «реабилитироваться» и доказать состоятельность своего сообщения, опубликовав видео фейковой ликвидации аль-Багдади.

Вслед за ним последовали новые попытки Америки придать реалистичность истории «ликвидации». Так в ряду с «анализом ДНК» появился фейк с «трусами главного террориста», которые курдские боевики якобы украли из его дома, и именно это грязное нижнее белье, «тщательно изученное» американскими экспертами, вывело, по данным Пентагона, на след главаря игиловцев.

Кроме того, американский лидер решил наградить пса, участвовавшего в «ликвидации» аль-Багдади, и назвал его американским героем.

Также глава Белого дома выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции, которая была осуществлена в Идлибе. В Минобороны РФ не только удивились такой «благодарности», но и усомнилось в реальности операции Вашингтона по ликвидации главаря ИГ.

Ранее Федеральное агентство новостей представило специальный материал, в котором приводятся семь доказательств в пользу того, что «ликвидация» аль-Багдади не была настоящей. Кроме того, в сообщении Пентагона о ликвидации главаря ИГ (запрещена в РФ) есть существенные несостыковки, и этот факт свидетельствует о том, что якобы проведенная американцами спецоперация по уничтожению аль-Багдади — постановка, ключевой целью которой является попытка улучшить статус США в ближневосточном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.