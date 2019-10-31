Автор «Постправды» назвал неубедительным «мутное» видео США с «ликвидацией» аль-Багдади

Москва, 31 октября. Видео Пентагона, которое якобы демонстрирует часть спецоперации США по «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, выглядит неубедительно. Об этом написал автор Telegram-канала «Постправда».

«Я, как и абсолютное большинство, не специалист по спецоперациям, но немного понимаю в медиа, и, с точки зрения медиа, какое-то мутное видео Пентагона с вертолета — в XXI веке оно, конечно, никого и ни в чем убедить не может», — считает он.

Автор канала напомнил, что потребители современных медиа привыкли к шок-контенту и к роликам высокого качества. В частности, само «Исламское государство» снимало казни и качественные видеообращения.

«Кадры издевательств и убийства Муаммара Каддафи было тяжело смотреть, но они не вызывали вопросов — ливийский лидер замучен, ливийский лидер мертв. Да и российское министерство обороны, выполняя задачи в Сирии, цепляло экшен-камеры, кажется, на все, что только возможно, — от истребителей-бомбардировщиков до касок бойцов — и транслировало эти кадры как подтверждение эффективности выполняемых ими задач», — подчеркнул автор «Постправды» в комментарии для RT.

По мнению создателя Telegram-канала, «машина пропаганды» США остановилась на уровне американского фильма 1997 года «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog). Также автор посчитал неубедительным заявления США о будто бы проведенном тесте образцов ДНК, которые якобы удалось собрать с нижнего белья аль-Багдади.

«Что нам эта ДНК после знаменитой пробирки с химическим оружием в руках Колина Пауэлла в ООН?» — подытожил создатель «Постправды».

Напомним, в 2003 году Пауэлл, занимавший тогда должность госсекретаря США, принес на заседание ООН пробирку с «сибирской язвой». Пауэлл утверждал, что это якобы биологической оружие, которое разрабатывает Ирак. Впоследствии было доказано, что никаких подобных разработок в Ираке не велось, то есть пробирка оказалась фейком. Ранее политический аналитик Иван Аркатов тоже отметил сходства между «доказательством» «убийства» аль-Багдади и пробиркой бывшего госсекретаря США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные якобы ликвидировали аль-Багдади на территории Сирии. Как утверждает американский лидер, «террориста №1» завели в тупик собаки, после чего на главаря ИГ1 обрушился тоннель. Кроме того, в США избавились от улик и заявили, что тело аль-Багдади будто бы сброшено в море по исламской традиции.

Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что никакой операции по «ликвидации» аль-Багдади на самом деле не было. Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что операция спецслужб США похожа на блеф, необходимый Трампу в предвыборных целях. А эксперт по геополитике Константин Соколов считает, что заявления Вашингтона об «уничтожении» главаря ИГ являются очередной пиар-кампанией американских сил и возможностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.