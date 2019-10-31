Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в Сети

Симферополь, 31 октября. Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в паблике ФГУП «Крымская железная дорога» во «ВКонтакте».

Согласно представленным данным, отправление двухэтажного скорого поезда 27/28 из Москвы назначено на 23.44, прибывать в город-герой он будет на вторые сутки в 08.50.

Из Петербурга в столицу Крыма запустят поезд 7/8. Время в пути займет 42 часа 25 минут. Из Северной столицы состав будет отправляться в 14.00 и прибывать в Симферополь в 09.25.

Напомним, что пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят в начале декабря этого года, а грузовое – летом 2020 года.

В конце сентября НСН сообщала о том, что украинские власти намерены восстановить транспортное пассажирское сообщение с полуостровом. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Никаких конкретных дат он, правда, не озвучил. Не уточнил чиновник, и о каких именно перевозках идет речь: автобусных или железнодорожных.

В 2015 году между Россией и Украиной было прекращено и авиасообщение. Глава Минтранса РФ Максим Соколов тогда заявил, что действия киевских властей нелогичны: они принесут неудобства украинским пассажирам, а также обернутся серьезными убытками для украинских авиакомпаний и аэропортов. Российские авиакомпании, как заверил Соколов, со своей стороны уже переориентировались.