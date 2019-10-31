Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в Сети

752
0 Оставить комментарий

Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в Сети

Симферополь, 31 октября. Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в паблике ФГУП «Крымская железная дорога» во «ВКонтакте».

Согласно представленным данным, отправление двухэтажного скорого поезда 27/28 из Москвы назначено на 23.44, прибывать в город-герой он будет на вторые сутки в 08.50.

Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в Сети

Из Петербурга в столицу Крыма запустят поезд 7/8. Время в пути займет 42 часа 25 минут. Из Северной столицы состав будет отправляться в 14.00 и прибывать в Симферополь в 09.25.

Официальное расписание поездов по Крымскому мосту появилось в Сети

Напомним, что пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят в начале декабря этого года, а грузовое – летом 2020 года. 

В конце сентября НСН сообщала о том, что украинские власти намерены восстановить транспортное пассажирское сообщение с полуостровом. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Никаких конкретных дат он, правда, не озвучил. Не уточнил чиновник, и о каких именно перевозках идет речь: автобусных или железнодорожных. 

В 2015 году между Россией и Украиной было прекращено и авиасообщение. Глава Минтранса РФ Максим Соколов тогда заявил, что действия киевских властей нелогичны: они принесут неудобства украинским пассажирам, а также обернутся серьезными убытками для украинских авиакомпаний и аэропортов. Российские авиакомпании, как заверил Соколов, со своей стороны уже переориентировались.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров