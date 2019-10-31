Косачев предрек Facebook утрату статуса после удаления неугодных США африканских аккаунтов

Москва, 31 октября. Американская компания Facebook может окончательно утратить свой нейтральный статус, занимаясь «прицельной чисткой» аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее стало известно, что социальная сеть удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп, а также пять аккаунтов в Instagram, якобы созданных в России и ориентированных на страны Африки.

Комментируя решение американской компании, Косачев назвал надуманными претензии, предъявленные к удаленным ресурсам: размещение публикаций, посвященных политике РФ в Африке и местным выборам, критика французской и американской политики.

«А какие-то аккаунты размещали новости RT и Sputnik, что, конечно же, страшное преступление. Как говорится: «И смех, и грех», — с сарказмом отметил сенатор.

Косачев обратил внимание, что по таким критериям следует «вычистить» из российского сегмента Интернета и Facebook практически все русскоязычные ресурсы и частные аккаунты иностранных СМИ и блогеров.

«И это я не беру случаи, когда на страницах иносми в том же Facebook размещались прямые инструкции российской аудитории, как голосовать или ходить на митинги», — добавил сенатор.

При этом руководство Facebook не было столь принципиальным, когда речь пошла о нарушении российского законодательства, констатировал Косачев.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич назвал решение американского интернет-гиганта мелкой местью за колоссальный успех недавно завершившегося в Сочи форума Россия — Африка. Глава ФЗНЦ напомнил о своем предложении силами международного сообщества принудить интернет-корпорации к соблюдению приличий, в том числе добиться запрета цензуры по идеологическим мотивам со стороны руководства Facebook.

Подобное мнение выразил и блогер Ортега, который напомнил, что саммит Россия — Африка стал историческим внешнеполитическим мероприятием, на которое съехались практически все лидеры одного из крупнейших континентов. Именно это стало для Facebook поводом «забанить» аккаунты, связанные с грандиозным событием, считает он.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул, что подобные действия американской компании нарушают свободу информации.

Facebook на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику, используя методы идеологической цензуры, а также осуществляя прямое вмешательство в российские выборы. Роскомнадзор уже высказал замечание американской компании за распространение политической рекламы в день тишины и день голосования 8 сентября.