Роскошные дома и участки любовницы Навального могли быть куплены на зарубежные донаты ФБК

Москва, 31 октября. Недвижимость жаловавшейся на «тяжелую жизнь» главы так называемого «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, которую называют любовницей блогера Алексея Навального, могла быть куплена на средства зарубежного финансирования признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией».

Как сообщает Telegram-канал «Фонд Бабла с Коррупцией», женщина владеет двумя участками в Истринском районе Московской области общей площадью 4692 квадратных метра. Журналисты проанализировали рыночную стоимость сотки на сервисе ЦИАН и пришли к выводу, что суммарная стоимость земли Васильевой составляет примерно 37,6 млн рублей.

На участке располагается два дома площадью в 300 и 200 кв. метров. Обратившись все к тому же ЦИАНу, автор Telegram-канала вывел стоимость одного квадратного метра — 30 тыс. рублей. Получается, что оба дома стоят примерно 15 млн рублей. И это без учета гаража на четыре автомобиля, пристроенной бани, террасы с печью, сада и огорода, а также беседки. Таким образом, вся недвижимость Васильевой стоит в районе 52 млн рублей. В качестве доказательств были опубликованы снимки шикарной недвижимости Васильевой.

Примечательно, что ранее глава «Альянса врачей» (фонд создан при поддержке Навального) жаловалась на бедность. Васильева рассказала, что уволилась из НИИ глазных болезней «за пару месяцев до сокращений», потому что больше «не могла там работать». Женщина утверждает, что якобы получала 25 тыс. рублей, и эта зарплата была ее единственным источником дохода.

Отметим, что деятельность Васильевой чаще всего сводится к тому, что она посещает различные медицинские учреждения, а потом призывает медработников к забастовкам. При этом работу «Альянса врачей» активно освещает на своем YouTube канале Алексей Навальный.