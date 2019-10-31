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Apple купила торговую марку у российской компании

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Apple купила торговую марку у российской компании

Нью-Йорк, 31 октября. Американская «яблочная» корпорация Apple приобрела у российской группы компаний ISBC торговый бренд AIRTAG. Об этом сообщает в четверг РБК со ссылкой на собственный источник.

Согласно данным издания, под этим брендом выпускались брелоки с вмонтированной RFID-меткой. Такие девайсы используются в системах контроля доступа в здания и помещения, а также в качестве средства для оплаты, потому что на устройства можно записать данные кредитной карты.

Уточняется, что «яблочная» компания хочет выпустить аппарат для отслеживания предметов.

В пресс-релизе на сайте ISBC сообщается, что компания совершила международную сделку по переводу прав на бренд AIRTAG, но не намерена рассекречивать другие нюансы и детали по условиям конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Apple тестирует гарнитуру виртуальной реальности.

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Источник: РБК
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