Косачев предложил провести международный трибунал по провокации Киева в Керченском проливе

Москва, 31 октября. Российский сенатор Константин Косачев предложил провести международный трибунал по провокации, устроенной украинскими морякам в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Он также призвал обсуждать на международном уровне провокации Киева в отношении Москвы.

Косачев потребовал дать «трезвую оценку того, что делали и продолжают делать» украинские власти.

«Очевидно нарушают международное право, очевидно провоцируют Россию на какие-то ответные действия, которые будут выдаваться за агрессию со стороны России, которой и в помине нет, — констатировал глава комитета Совета Федерации по международным делам. — И раз за разом игнорируют настроения людей, которые живут на Украине или которые в свое время переопределили статус Крыма. Все это должно становиться предметом самой широкой международной дискуссии.

Косачев, в частности, предложил провести международный трибунал по вторжению украинских кораблей в территориальные воды России. При этом, как считает сенатор, рассчитывать на продвижение в вопросе реализации данной инициативы не приходится из-за поддержки Западом украинских властей. Запад во многом контролирует деятельность международных юридических и правовых инстанций, напомнил член Совфеда.

«Международный трибунал уместен как инициатива, как способ привлечения дополнительного внимания к тем преступлениям, тем правонарушениям, которые совершает Украина в сфере международного права», — добавил Косачев в беседе с ТАСС на площадке Дней международного бизнеса Волгоградской области.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. В тот год жители Крыма и Севастополя на прошедшем в марте референдуме высказались за воссоединение с Россией. Украина, несмотря на законное решение крымчан, до сих пор считает полуостров «своим».