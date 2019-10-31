Сирия, 31 октября. ВКС РФ атакует позиции «ан-Нусры»*** в Латакии и Идлибе. Девять человек погибли в результате взрыва в Африне, в организации которого подозревают курдских радикалов. США построит новую военную базу в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали расположения «ан-Нусры»*** на северо-востоке Латакии и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо; продолжают провоцировать стычки с протурецкими формированиями в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: уничтожили военный пикап курдских радикалов у города Мараназ на севере Алеппо.

Международная коалиция: приступила к строительству новой военной базы на севере Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В ответ на вчерашние провокационные обстрелы исламистов вооруженной оппозиции боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) в Латакии осуществила российская авиация. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), воздушной атаке подверглись военные объекты «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) неподалеку от города Кабана, находящегося на границе с соседней провинцией Хама. Напомним, накануне исламисты публиковали сообщения об уничтожении двух танков правительственных сил в этом районе, которые, однако, не получили официального подтверждения.

Провинция Алеппо

Поступают сведения о новых вооруженных стычках на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований. Согласно информации военного источника в сети Twitter (XXVII27), при поддержке вооруженных сил Турции ее союзники уничтожили военный пикап Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенного пункта Мараназ в районе Тель-Рифата. Данные о потерях курдских радикалов в живой силе пока уточняются.

Между тем прогремел взрыв в городе Африн. Как передает Twitter-канал (Breizhman1983), детонировало СВУ, заложенное в автомобиле, что привело к гибели по меньшей мере девяти и ранению порядка 30 местных жителей. В организации взрыва подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную деятельность в подконтрольных протурецким силам районах в составе «спящих ячеек», устройство которых очевидно было перенято у террористов «Исламского государства»1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Furat сообщает о том, что силы возглавляемой США международной коалиции приступили к строительству нового опорного пункта на месте бывшей военной базы 113-й бригады Сирийской арабской армии (САА) вблизи деревни Аш-Шахабат. Как известно, Вашингтон стремится удержать контроль над богатыми нефтяными ресурсами восточными районами Дейр-эз-Зора. Напомним, США при поддержке «Демократических сил Сирии»**** (SDF) осуществляют незаконный вывоз и продажу сирийской нефти за пределами Сирийской Арабской Республики (САР). Президент США Дональд Трамп не только отказался от вывода американских сил, но и распорядился о передислокации на восток провинции дополнительных отрядов для усиления военного контингента США. Так, накануне недалеко от города Шхиль был замечен американский конвой с военной техникой, состоявший из десятков грузовиков.

Провинция Идлиб

По информации интернет-портала Step News Agency, произошел взрыв в окрестностях города Сармин, располагающегося на юго-востоке от Идлиба. Автомобиль одного из мирных жителей подорвался на мине, что привело к ранению водителя транспортного средства. Ни одна из антиправительственных бандгрупп, действующих в провинции, пока не заявляла о своей причастности к минированию местности в данном районе.

Между тем военный источник в сети Twitter (anasanas84) сообщает о том, что на юге региона возобновились боевые вылеты российских ВКС. Военные самолеты ВКС России нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры». Одновременно с этим на окраинах «Большого Идлиба» отмечаются перестрелки между джихадистами и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хасака

Курдские боевики продолжают провоцировать столкновения в ранее освобожденных протурецкими силами районах. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), Отряды народной самообороны (YPG), деятельность которых Турция связывает с Рабочей партией Курдистана (РПК), начали контрнаступление под городом Тель-Тамр. Накануне в окрестностях населенного пункта курдские радикалы осуществили поджог резервуаров с нефтью и покрышек в попытке затруднить обзор для турецкой авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.