Москва, 31 октября. Космонавты подписали петицию о строительстве «дублера» Щелковского шоссе — одной из самых проблемных дорог Московской области, где в пробке горожане могут порой проводить по нескольку часов. Об этом сообщил глава первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун.

Дело в том, что Щелковское шоссе ведет в Звездный городок, пробки в этом районе возникают как утром, так и вечером. Как пошутил космонавт Артем Шкаперов, он «провел 533 дня в невесомости и два года в пробках на Щелчке». По его словам, жители населенных пунктов, прилегающих к шоссе, давно ждут «дублера», способного разгрузить основную магистраль.

«Мечтают, что появится дублер, построенный по современным меркам, который поможет людям прямо из Москвы без остановок, без светофоров доехать как минимум до Щелкова и дальше», — передает его слова телеканал «360».

Загвоздка сейчас состоит в том, что для прокладки современного, восьмиполосного «дублера» шоссе необходимо будет сдвинуть границы национального парка «Лосиный остров».

Еще в марте этого года данный вопрос поднял в разговоре с премьер-министром России Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил главе правительства, что реконструкция участка, расположенного на 19 километре от МКАД, позволит разгрузить Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху, а большинство жителей уже проголосовали за проведение работ, пишет «Газета.ru».

Губернатор Подмосковья отметил, что ранее область отдала парку две тысячи гектаров земли, а сейчас нужно уменьшить территорию «Лосиного острова» всего на 100 гектаров. Медведев прислушался к доводам губернатора и пообещал дать распоряжение о смещении границ парка.