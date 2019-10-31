Бывшая жена Светлакова откровенно высказалась о разводе с юмористом

Москва, 31 октября. Бывшая жена Сергея Светлакова Юлия впервые прокомментировала развод с юмористом. По ее словам, после расставания с супругом у нее начался в жизни тяжелый период.

Первая супруга шоумена в своем Instagram-аккаунте разоткровенничалась и призналась, что инициатором бракоразводного процесса была именно она.

«Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить и измениться самой. И я выбрала первое», — написала Юлия.

По ее словам, за разводом последовал сложный жизненный период. В это время, как пишет экс-возлюбленная Светлакова, она стремилась «полюбить себя и открыть в себе этот источник».

По словам женщины, она увлечена психотерапией, проходит обучение и проводит психологическое консультирование.

Сергей Светлаков и Юлия Васильева познакомились еще в студенческие годы. Вместе они переехали в Москву, где супруга поддерживала начинающего комика на пути к успеху. В 2008 году у пары родилась дочь, а спустя четыре года Сергей и Юлия развелись. Через некоторое время Светлаков женился на Антонине Чеботаревой, а Васильева обрела счастье с мужчиной по имени Василий.