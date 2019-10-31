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Более 600 беженцев вернулись в ЦАР

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Более 600 беженцев вернулись в ЦАР

Банги, 31 октября. Правительства африканских стран продолжают политику репатриации своих граждан. 30 октября на родину вернулся 641 беженец из Центральноафриканской республики, 481 беженец из Камеруна, а также 160 беженцев из Браззавиля в Республики Конго.

На сегодняшний день в ЦАР вернулись 10 тыс. центральноафриканских беженцев в рамках программы добровольной репатриации, пишет портал Bangui.com.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

МИД России принимает активное участие в урегулировании конфликта в Центральноафриканской республике. По словам директора Первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова, Москва и дальше будет прилагать усилия для обеспечения мира в этом регионе.

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