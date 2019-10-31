Малькевич назвал действия Facebook и Wikipedia новым плевком в адрес друзей России

Американские интернет-гиганты, кормящиеся с рук Госдепартамента и спецслужб США, не могут пережить грандиозные геополитические успехи России и, будучи не в состоянии ничего этому противопоставить, мстят по мелочи, гадят исподтишка. Так, накануне руководство социальной сети Facebook не без гордости сообщило о блокировке десятков аккаунтов, страниц и групп (в том числе в купленном Марком Цукербергом Instagram), связанных с народной дипломатией между Россией и Африкой. Удар в первую очередь был нанесен по Африке, по гражданам африканских стран, мечтающим о достойной жизни, об окончательном избавлении от колониального прошлого. Надежных источников информации и возможности общения лишилось до миллиона пользователей.

Причина атаки проста: США не могут смириться с грандиозным успехом форума Россия — Африка и с тем, что Москва становится для африканских стран все более желанным партнером.

Но этим дело не кончилось, рассказал Федеральному агентству новостей глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он поделился информацией об очередном плевке со стороны западных интернет-гигантов, но теперь уже не в адрес россиян, а в адрес тех, кто просто хочет дружить с Россией.

«Принцип Цукерберга, судя по всему, таков: Друг России? Будешь наказан!» — говорит глава ФЗНЦ.

Малькевич рассказал, что очередными жертвами идеологической цензуры в Facebook стали исследовательская группа Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар Натали Яамб.

Причина, судя по всему, та же, что и предыдущие репрессии: прямая травля всех, кто хоть как-то связан с саммитом Россия — Африка, который с огромным успехом прошел в Сочи 23-24 октября. Эксперты AFRIC и Натали Яамб были среди выступавших на форуме, и репрессии от Facebook не заставили себя ждать.

Аккаунт AFRIC в Facebook был удален без объяснения причин. Одновременно из Wikipedia «неожиданно» исчезла страница, посвященная Натали Яамб, известному политическому и общественному деятеля, профессору, экс-министру финансов Кот-д’Ивуара.

На саммите Яамб жестко высказалась по поводу колониальных замашек Франции, раскритиковав политику Парижа в Африке. Выступление имело такой резонанс, что МИД Франции вынужден был оправдываться через свой Twitter.

Малькевич также упомянул об ученом из Университета права Антананариву Долисию Ратовонкери, которая также участвовала в работе саммита, при этом даже не в роли спикера. Сразу после окончания мероприятия ей был перекрыт въезд во Францию.

По мнению Александра Малькевича, европейские церберы в таких вопросах действуют в связке со своими вашингтонскими кураторами, и методы борьбы с инакомыслием применяются все более изощренные.

«Призываю всех людей доброй воли обратить внимание на эту ситуацию, — говорит глава ФЗНЦ. — Американская система наказаний тех, кто, с их точки зрения, «неправильно» себя ведет, становится все изощренные, все циничнее. Бьют по организациям, по конкретным людям. Наказывают за симпатии к России, за общение с Россией, наказывают за политическую позицию, которая не нравится США. Это выглядит особенно цинично на фоне вчерашнего заявления руководства Twitter, что они дескать «не будут размещать политическую рекламу за деньги».

Все это цинизм и ложь, которым аплодируют американские демократы, копающие под президента США Дональда Трампа, что еще раз подтверждает использование ведущих интернет-площадок в политической борьбе в США, отмечает глава ФЗНЦ.

«Цинизм и ложь, ничего более, особенно уверения, что с уходом политической рекламы в соцсетях начнется свободная дискуссия, — подчеркивает собеседник ФАН. — Все знают: и в Facebook, и в Twitter можно высказывать свое мнение только в случае, если это мнение совпадает с мнением владельцев платформы. Во всех других случаях — «нарушителя» ждет интернет-зачистка».

Малькевич предупреждает об усилении интернет-репрессий со стороны империи Цукерберга, в том числе по отношению к участникам саммита Россия — Африка, информацию о которых Facebook явно специально мониторит.

«И пусть никто не думает, что это его не коснется», — предупреждает член ОП.

Именно поэтому, по мнению Александра Малькевича, России нужно думать о создании собственных социальных медиа, которые будут в состоянии заменить американские интернет-платформы, в том числе необходим российский аналог Википедии.