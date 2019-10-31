Журналистка раскритиковала жителей Украины за мысли о колбасе

Киев, 31 октября. Качество нынешней украинской власти напрямую соответствует состоянию общества и его настроениям. Украинцы сами избрали ее демократическим путем, проблема в том, что они еще не научились нести ответственность за свои решения и продумывать их на несколько шагов вперед, заявила украинская журналистка Янина Соколова.

Девушка провела на YouTube онлайн-встречу с фанатами, во время которой зрительница задала вопрос ей о том, почему в Верховной раде девятого созыва так много непрофессионалов со скандальным шлейфом.

«Это же демократические выборы. Мы с вами имеем счастье жить в демократической стране, в которой все, что вы сейчас видите в Раде, — это олицетворение всей страны», — ответила журналистка.

Затем Соколова озвучила логику, которой, по ее мнению, руководствовались избиратели, голосовавшие за действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«А, этот же еще не был, давайте этого еще попробуем! Нет, ну, а что, хуже ведь уже не будет. Какая разница, что он не имел опыта, — он молодой, надо же на кого-то поменять», — раскритиковала она якобы украинских избирателей.

Девушка сказала, что главная проблема украинского общества — желание быстрых перемен и слепая вера в то, что они избавят от утопических мыслей.

Соколова с расстройством отметила, что люди на Украине привыкли думать исключительно насущном в настоящий момент и не заглядывают в перспективу.

«Никто не думает про перспективу нашего будущего через 10–20 лет. Все думают о колбасе сейчас. И в этом наша большая проблема», – возмутилась журналистка «неправильным» мыслям жителей.

Она сравнила победу неопытного и нового для политического мира Зеленского в глазах людей с эффектом фейерверка, который люди согласны видеть, несмотря на то, что тот, возможно, «выстрелит в глаза», но все равно готовы рисковать ради зрелища.

По словам журналистки, на самом деле людей на Украине «достала война и то, что не меняется их социальное положение».

Свой развернутый ответ она завершила сравнением работы действующих властей с «последним кругом очищения», после которого украинские избиратели поймут, какой человек действительно нужен у власти в стране.

Ранее Соколова жестко раскритиковала депутатов Рады за их абсолютное незнание нашумевшей «формулы Штайнмайера». В своем шоу ведущая показала фрагмент видео, на котором Николай Тищенко, Александр Скичко и Алексей Мовчан не смогли ответить журналистам ни на один вопрос о документе.