Сбербанк выплатил более 60 млн рублей пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Москва, 31 октября. Сбербанк выплатил 60,4 миллиона рублей страховки пострадавшим при наводнении в Иркутской области, которое произошло летом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

На данный момент кредитная организация рассмотрела все обращения от пострадавших из-за паводка. Выплаты, компенсирующие ущерб, причиненный застрахованному имуществу, произведены по 225 заявлениям, в том числе по девяти обращениям от корпоративных клиентов.

«Заявления на страховые выплаты еще продолжают поступать, но это уже единичные обращения. Решения о выплатах по каждому новому обращению будут приняты также оперативно», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В кредитной организации отметили, что производили выплаты на основе минимального пакета документов. Чтобы получить страховку, достаточно было предоставить копию паспорта и номер счета для перечисления денег. Кроме того, Сбербанк ввел льготный период для клиентов, оформивших накопительное страхование жизни — они смогут в течение года не выплачивать взносы по полисам, при этом договоры будут действовать на первоначальных условиях.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, сообщает Infox.ru. Больше всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Жертвами наводнения стали 26 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Ранее Иркутская область дополнительно запросила 3 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения. На данный момент из-за паводка разрушенными остаются 7727 жилых домов, из них 5492 пойдут под снос, а 2235 определены на капитальный ремонт.