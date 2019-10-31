На Украине назвали процесс разведения сил в Золотом «началом конца» Зеленского

Киев, 31 октября. Стартовавший в поселке Золотое процесс разведения войск и вооружений в Донбассе будет «началом конца» президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в колонке на сайте портала «Главред» бывший офицер генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Жданов.

По словам полковника в отставке, отвод украинской армии грозит тем, что в Золотом будет «поднят флаг Донецкой и Луганской народных республик», потому что произойдет «добровольная потеря территорий».

«Но так как отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена и военные смогут вернуться на свои позиции. Хотя, зная тактику ведения боя со стороны ДНР и ЛНР, то я больше чем уверен, что диверсионно-разведывательные группы уже стоят на низком старте с минами, чтобы заминировать местность», — объяснил он.

По мнению Жданова, для главы украинского государства это «начало падения его рейтинга», ведь де-факто его команда проигнорировала мнение общественности о «мире любой ценой». При этом он обратил внимание на то, что едва ли начнутся какие-то протесты.

«Судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут начать бросать», — пригрозил бывший военный Зеленскому.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с «большим интересом» следили за приездом Зеленского в Донбасс. Он отметил, что подготовка к разведению является важной составляющей перед проведением саммита в «нормандском формате».

Напомним, ранее украинский президент посетил Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По его словам, жители населенного пункта указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил побеседовать с ними.

Ранее руководитель МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Министр объяснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии. Он также указал, что разведение сил в Петровском начнется в течение 7-10 дней.