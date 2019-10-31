Медведев поздравил Рязанову с юбилеем и отметил ее актерский талант

Москва, 31 октября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с юбилеем, отметив ее актерский талант и мастерство импровизации. Телеграмма опубликована на сайте Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что артистка сыграла десятки выдающихся ролей, создала глубокие, проникновенные образы, посредством которых передала широту русской души.

«Именно поэтому фильмы с вашим участием пользуются большой популярностью и любовью зрителей», — указал Медведев.

Глава правительства напомнил, что сейчас Рязанова радует многочисленных поклонников яркими работами на сцене московского театра-студии Олега Табакова.

«Каждый раз, выходя на сцену, дарите людям незабываемые впечатления и эмоции», — добавил премьер-министр.

Напомним, Рязанова родилась 31 октября 1944 года в городе Петропавловск в Казахстане. Окончив школу, она поступила в Рязанское музыкальное училище по классу баяна. После выпуска некоторое время преподавала музыку, а затем судьба забросила ее в Рязанский областной театр. Тогда Рязанова поняла, что ее призвание — актерское мастерство.

В 1981 году она стала лауреатом Государственной премии СССР за знаменитую и любимую многими роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит». В театре-студии Табакова она играет с 2005 года. В 2018 году об актрисе был снят документальный фильм «Раиса Рязанова. День и вся жизнь».

Ранее Рязанова в интервью Федеральному агентству новостей поделилась впечатлениями от выступления в Луганске. В рамках тура российские артисты представили во Дворце культуры имени Ленина спектакль «Незамужняя женщина».