Волочкова оправдала свой алкоголизм пьянством половины россиян

Москва, 31 октября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. В средствах массовой информации неоднократно появлялись слухи, что Волочкова зависима от спиртных напитков.

Подписчики заметили, что артистка часто позирует в кадре с бокалом. Кроме того, на снимках с Волочковой можно заметить бутылки из-под шампанского или вина. Балерина объяснила, что использует бутылки как элемент интерьера. Она часто ставит элитные сорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус. Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме.

«У меня всегда три бутылки шампанского стоят на столике. Во-первых, это красиво выглядит. Они закрытые. Вот у нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — это алкоголик. Я хочу сказать, что каждый божий день я два с половиной часа минимум провожу в балетном зале», — подчеркнула она.

В рамках проекта на радио Energy балерина призналась, что ее нога «стерта в кровь» не потому, что она «чешет языком», а потому что «чешет ногами». Волочка объяснила, что вот уже несколько дней она работает как проклятая, готовя московскую премьеру собственного шоу «Балерина в зазеркалье цирка».

Напомним, скандальный блогер Лена Миро рассказала, что из-за своей любви к спиртному знаменитая балерина Анастасия Волочкова «растратила красоту», развелась с мужем и потеряла работу.

По ее словам, у Волочковой есть зависимость от спиртного. Такие выводы она сделала, исходя из интервью знаменитой балерины, где она рассказала о матери. Волочкова в ходе беседы с журналистами сообщила, что родительница сломала ей жизнь, настояв на аборте. Миро уточнила, что ее не устраивает такая позиция звезды балета, ведь взрослый человек обязан сам нести ответственность за свою жизнь.

Ранее Волочкова пожелала россиянам алкоголизма, как у нее. Российская артистка в программе «Однажды» рассказала, что может себе позволить бокал шампанского и «все, что хочет», но лишь после того, как отработает концертный день. Волочкова обратила внимание на то, что ее концертная программа намного сложнее, чем выступления многих других артистов под фонограмму.