ГСУ СК РФ по Подмосковью проверит незаконную деятельность подпольной империи Гудковых

Москва, 31 октября. ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области настоятельно рекомендовало на основании материала Федерального агентства новостей «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах» проверить деятельность семьи, уличенной в многочисленных махинациях. Такой ответ от органа поступил в распоряжение издания.

Следователи уведомили ФАН о том, что обращение редакции поступило в распоряжение ГСУ СК РФ по Московской области. Оттуда его передали следственному отделу по городу Коломна, которому настоятельно рекомендовали провести проверку всех доводов, приведенных в обращении издания.

«Предлагаю организовать качественную и квалифицированную проверку всех приведенных в обращении доводов и о результатах рассмотрения и принятом решении уведомить заявителя и контрольно-следственное управление», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН направил запрос с просьбой рассмотреть материал о деятельности Геннадия, Дмитрия и Марии Гудковых в качестве сообщения о преступлении и провести проверку для установления всех обстоятельств.

Как удалось выяснить ФАН, родственники, объявившие себя политиками и «оппозиционерами», как оказалось, занимаются налоговыми махинациями, вымогательством и незаконной защитой жилищно-коммунальных компаний.

Так, Геннадий Гудков, отец Дмитрия, известен как человек, к которому можно обратиться, чтобы получить разрешение на любые работы в сфере ЖКУ в Подмосковье. Информированный источник из администрации Московской области подтвердил, что только «с легкой руки» Гудкова-старшего можно получить разрешение на строительство, причем «откат» составляет около 40% от суммы контракта.

Супруга Гудкова Мария активно помогает семейному бизнесу. Она является главным учредителем ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» с долей в уставном капитале в 75%. Примечательно, что именно эта компания неоднократно выигрывала тендер в размере полумиллиона рублей по аренде помещения для ГАОУ ДПО «Воскресенский региональный учебный центр».

Одним из основных соучредителей этого центра является Фонд капитального ремонта общего имущества Подмосковья, который состоит практически наполовину из друзей Гудкова. Именно они и реализуют незаконную схему семьи по зарабатыванию многомиллионных сумм на «откатах».

Благодаря обширной сети охранных предприятий и других незначительных компаний, принадлежащих Гудкову-старшему, родственники разработали схему по легализации полученных средств и по-прежнему остаются безнаказанными.

При этом не прекращают выступать на митингах и голословно обвинять чиновников в коррупции, тщательно скрывая свою преступную деятельность.