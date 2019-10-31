В Госдуму внесут закон о запрете выбирать НКО-иноагентов главами политических партий

Москва, 31 октября. Руководителям и учредителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, могут запретить создавать политические партии и входить в их руководящий состав. Соответствующий законопроект появится в базе Госдумы на следующей неделе, а пока что подробнее об этой инициативе Федеральному агентству новостей рассказал автор идеи, депутат Евгений Федоров.

«У наших партий постоянно были связи с зарубежными структурами, — рассказал депутат. — Я думаю, что и сейчас есть. Не забывайте, что запрет для депутатов иметь второе гражданство или бизнес за рубежом вступил в силу не так давно. Законодательство же у нас не ловит руководителей партий, связанных с зарубежным финансированием, и агентов. Соответственно, раз это не запрещено — значит, это разрешено. Сейчас как раз появилось новое законодательство об иностранных агентах, которое позволяет прописать эту часть в правовом поле. Поэтому надо ввести этот запрет, и понятно, для чего — чтобы руководители партий не проводили политику иностранных государств на территории России, как это делают агенты».

Как рассказал Федоров, в законопроекте будет прописан механизм, который позволит исключить возможность регистрации политиков, заподозренных в участии в НКО-иноагентах. При регистрации Минюст будет в обычном порядке проверять документы всех участников, руководителей и делегатов съезда, а далее по своей базе определять связь этих людей с иностранными агентами.

«Если такую связь находит – отказывает в регистрации либо партии, либо конкретным людям, представленным партией на руководящие должности», – объяснил автор законопроекта.

Законопроект повлияет не только на вновь создаваемые в России политические партии, но распространится и на уже существующие. Даже если партия с десятилетним сроком существования решит переизбрать руководителя, им не сможет стать иностранный агент, уточнил Федоров.

Депутат добавил, что инициатива не связана с включением в реестр «Фонда борьбы с коррупцией», она стала следующим этапом развития законодательства, связанного с иностранными агентами.

«Это стратегическая инициатива, – пояснил Федоров в разговоре с ФАН. – Я, как один из авторов еще первого закона об иноагентах, этой темой занимаюсь давно. Я уверен, что в партийном строительстве иноагенты должны быть запрещены».

По словам Федорова, законопроект со всем пакетом сопутствующих документов на следующей неделе внесут во фракцию «Единая Россия», после чего он попадет на рассмотрение экспертного совета с участием автора. После этого законопроект официально попадет на рассмотрение в общую базу Государственной думы.