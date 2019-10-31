Видео Пентагона с «убийством» аль-Багдади могли снять при другой операции, заявил Швыткин

Москва, 31 октября. Видео, которое Пентагон презентовал как запись ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, могло быть снято в ходе любой другой операции, считает член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Депутат подчеркнул, что эта запись его совершенно ни в чем не убедила, и никаких доказательств смерти аль-Багдади он на ней не увидел. По мнению парламентария, видео, опубликованное Пентагоном, вполне может быть инсценировкой, ведь Вашингтон славится использованием постановочных кадров.

«Поэтому я остаюсь при своем мнении и достаточно скептически отношусь к заявлению президента США и Пентагона об уничтожении главаря ИГ», — заключил он в комментарии изданию iReactor.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», видео якобы операции по «ликвидации» главаря ИГ было опубликовано в официальном Twitter Центрального командования ВС США 30 сентября. По словам генерала Кеннета Маккензи, на кадрах можно видеть, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Интересно, что эту запись Штаты обнародовали только спустя почти три дня после заявлений американского лидера Дональда Трампа о смерти аль-Багдади. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что не располагает данными о проведении спецоперации ВС США в Идлибе. Более того, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в последние несколько дней в Идлибе не было зафиксировано никаких авиаударов с воздуха.

Примечательно, что Вашингтон так и не смог предоставить весомые доказательства «ликвидации» аль-Багдади, поскольку, по заявлениям властей Соединенных Штатов, тело «террориста номер один» было «захоронено в море».

1 Организация запрещена на территории РФ.