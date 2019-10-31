ФЗНЦ рассказал о попытках Запада наказать союзников за дружбу с Россией

Москва, 31 октября. Фонд защиты национальных ценностей сообщил о новых проявлениях политической цензуры со стороны западных интернет-гигантов. Так, например, социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты множества организаций, представители которых выступали на форуме «Россия — Африка».

Речь, в частности, идет об исследовательской группе Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC). Аккаунт организации в Facebook был удален без объяснения причин, а страница, посвященная исполнительному советнику партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар Натали Яамбу, исчезла из Wikipedia. Отметим, что Яамб, выступая на форуме в Сочи, подвергла резкой критике политику Франции в Африке, в результате чего МИД Пятой республики был вынужден оправдываться в Twitter.

А исследователю из Университета права Антананариву Долисию Ратовонкери, которая также участвовала в саммите, и вовсе запретили въезд во Францию.

«Ну вот, очередной плевок со стороны западных Интернет-гигантов… теперь уже в адрес не россиян – а тех, кто хочет с нами дружить. Друг России? Будешь наказан!» — сообщает Фонд в Telegram-канале.

Организация подчеркнула, что свобода слова на Западе является привилегией представителей правящих кругов. Любая попытка высказать несовпадающую с официальной позицией точку зрения моментально приводит к «зачистке» Интернета и санкциям.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал без объяснения причины 35 аккаунтов после саммита «Россия — Африка». Еще пять аккаунтов, 60 страниц и публичных групп были заблокированы в Instagram. Как считает блогер Ортега, таким образом социальные сети мстят государствам, принимавшим участие в форуме.

По словам главы ФЗНЦ Александра Малькевича, эта мелочная подлая месть связана с колоссальным внешнеполитическим успехом Москвы, уверенно возрождающей серьезнейшее влияние нашей страны на африканском континенте. Он напомнил о своем давнем предложении обязать интернет-компании соблюдать нормы приличия и избавиться от политической цензуры.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов обвинил Facebook в нарушении принципа свободы слова. Он указал на то, что американская компания блокирует связанные с Африкой аккаунты, которые не идут в фарватере политики США.

Facebook на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику, используя методы идеологической цензуры, а также осуществляя прямое вмешательство в российские выборы.