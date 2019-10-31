Глава офиса Зеленского рассказал, почему президент Украины устал

Киев, 31 октября. Президент Украины Владимир Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны интернет-пользователей и журналистов, заявил глава его офиса Андрей Богдан.

«Зеленский устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации», — сказал в интервью «Украинской правде» Богдан, добавив, что украинский президент очень болезненно воспринимает эту информацию.

По словам чиновника, он советовал Зеленскому меньше читать социальные сети, поскольку «общество не так осознает те или иные наши действия». Богдан признался, что лидер Украины «действительно измучен».

Еще одной причиной усталости украинского лидера являются высокие темпы работы, отметил Богдан.

«Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, какого [экс-президенту Украины Петру] Порошенко и не снилось», — добавил глава офиса Зеленского.

По его словам, Зеленский «уже очень популярный человек в мире». Он объяснил известность украинского лидера историей с импичментом президента США, своей избирательной кампанией и 14-часовым «марафоном».

Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре, набрав более 70% голосов избирателей. Он вступил в должность главы государства в мае этого года.