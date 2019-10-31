Лопырева травмировала ногу в московском аэропорту

Москва, 31 октября. Известная российская телеведущая, модель и блогер Виктория Лопырева травмировала ногу, когда упала в аэропорту, торопясь на рейс. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Лопырева повредила ногу 30 октября. Телеведущая призналась подписчикам, что это был «не ее день». Сначала модель перепутала билеты на рейс, поэтому очень торопилась на самолет.

«Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной [по футболу] и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все-таки нет, и на Евро-2020 я еще сыграю», — написала Лопырева.

Телеведущая поблагодарила стюардов рейса, которые оказали ей помощь и сделали перевязку. Также Лопырева выразила признательность полиции столичного аэропорта «Домодедово».

«Спасибо, что вселенная мне всегда посылает хороших людей», — отметила модель.

Кроме того, 36-летняя звезда сообщила, что, несмотря на происшествие, она улыбалась, так как ее сопровождал возлюбленный — бизнесмен Игорь Булатов.

«Рядом заботливый мужчина, который умеет поднять и с пола аэропорта, и настроение», — поделилась Лопырева.

Ранее телеведущая раскрыла секрет романтических отношений с Булатовым, от которого в феврале 2019 года модель родила сына по имени Марк Лионель. По словам Лопыревой, даже после появления ребенка на свет пара регулярно продолжает ходить на свидания.