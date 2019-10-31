Балерине Аржаковской закрыли дорогу в Голливуд из-за дома в Подмосковье

Москва, 31 октября. Российская балерина и актриса американского кино Софья Аржаковская задолжала за дом в Подмосковье 100 млн рублей и теперь не может выезжать за пределы России. Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

За свои 32 года Софья Аржаковская добилась многих титулов. Еще не достигнув 20 лет, она стала «Миссис мира — 2006», тогда девушке удалось завоевать звание, которого ранее не получала ни одна россиянка. Выступала на сценах многих мировых театров и снималась в кино, причем преимущественно — зарубежном.

В российской балерине раскрыли актерский талант зарубежные кинематографисты и предложили ей освоить английский язык и перебраться в Голливуд.



Так, в 2008 году Аржаковская сыграла в голливудском фильме «Храброе сердце Ирены Сендлер» (The Courageous Heart of Irena Sandler), и в том же году получила предложение исполнить еще одну знаковую в ее жизни и карьере роль — сняться в фильме «Лигейя Эдгара Аллана По» (Edgar Allan Poe’s Ligeia).

Следующим кинопроектом Аржаковской стал российско-американский фильм «Тени в раю» (Shadows in Paradise), мировая премьера которого состоялась в феврале 2010 года.

Несмотря на тягу к зарубежью и голливудский успех, собственный дом звезда балета все же решила приобрести в России, а именно — в Одинцовском районе Подмосковья.

За жилье площадью 900 квадратных метров и стоимостью 200 млн рублей артистка обещала продавцу рассчитаться частями. Однако что-то пошло не так, и Аржаковская выплачивала долг нестабильно, с опозданиями.

Когда вернуть осталось меньшую часть, 50 млн рублей, артистка заявила, что дом оказался не очень-то и хорошим, и платить дальше она не собирается.

Владелец дома и продавец Василий Макаров решил не разбираться с балериной самостоятельно, обратился в Гагаринский районный суд Москвы и выиграл дело.

В результате в совокупности со всеми издержками, пени и процентами долг Аржаковской перед Макаровым вырос до 100 млн рублей. Вдобавок артистке закрыли дорогу в Голливуд, запретив выезд из страны, а к ее супругу, депутату Государственной думы 64-летнему Сергею Веремеенко, который занимался декларированием ее имущества, появились некоторые вопросы.