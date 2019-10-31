Трамп наградил участвовавшего в «ликвидации» аль-Багдади пса и назвал его героем

Вашингтон, 31 октября. Хозяин Белого дома Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото, на котором запечатлено, как он награждает пса, «отличившегося» при ликвидации главаря ИГ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

«Американский герой!» — написал Трамп.

На ордене, которым «наградили» участника операции, изображен отпечаток собачьей лапы, пишут «Известия».

Напомним, американский президент объявил о ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 аль-Багдади в сирийском Идлибе. По его словам, пытаясь скрыться от американских военнослужащих, террорист подорвал себя вместе с тремя детьми в тайном тоннеле. При этом позднее Пентагон сообщил, что военные сбросили тело аль-Багдади в море, хотя едва ли от «террориста №1» могло что-то остаться после подрыва.

При этом глава Белого дома выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции, которая была осуществлена в Идлибе. В Минобороны РФ не только удивились такой «благодарности», но и усомнилось в реальности операции Вашингтона по ликвидации главаря ИГ.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило специальный материал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была ненастоящей. Стоит отметить, что в сообщении Пентагона о ликвидации главаря ИГ есть существенные несостыковки. Этот факт свидетельствует о том, что якобы проведенная американцами спецоперация по уничтожению аль-Багдади — постановка, ключевой целью которой является попытка улучшить статус США в ближневосточном регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона до сих пор не получала официальных подтверждений «ликвидации» террориста Абу Бакра аль-Багдади американскими военными. По его словам, РФ не располагает доказательствами того, что главарь ИГ в действительности был убит.

1 Организация запрещена на территории РФ.