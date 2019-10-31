Решение Дании должно сделать Украину более сговорчивой по газовому спору с Россией

Претензии Украины по газовому спору — это шантаж не только России, но и стран Европейского союза. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Обнулить претензии

Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Российский лидер, комментируя судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом», назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке. Он напомнил, что «Газпром» не занимается транзитом газа через территорию Украины, потому что этим занимаются местные компании.

«Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит», — заметил российский лидер.

По словам Путина, необходимо «избавиться от абсурда и обнулить все требования с обеих сторон».

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Российскую газовую компанию в итоге обязали выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. В марте 2018 года «Газпром» обжаловал эти решения, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Помимо всего прочего, «Газпром» подал иск в арбитраж о расторжении контрактов с «Нафтогазом», которое действует до конца 2019 года.

Украинский шантаж

Как отметил Дмитрий Родионов, Владимир Путин повторил одно из главных требований российской стороны к Украине по вопросу продолжения транзита. Невозможно себе представить столь серьезный контракт в вопросах, касающихся энергетической безопасности всей Европы, когда одна из сторон ведет себя совершенно безответственно, фактически шантажируя не только другую сторону, но и страны ЕС, зависящие от российского газа. Новый контракт возможен только при условии нормальных отношений между его субъектами и отсутствия взаимных претензий, иначе это изначально приведет к провалу.

«Примечательно, что в Европе, судя по всему, наконец, осознали в полной мере, что затягивать процесс, рассчитывая, что им удастся заставить Россию пойти на уступки, дальше уже просто опасно для самих себя. Показателем этого стало решение Дании об одобрении проекта «Северный поток — 2», которое, с одной стороны, вызвано давлением со стороны остальной Европы и, в первую очередь, Германии. С другой же стороны, причиной этого решения стало осознание ненадежности США, которые требуют от европейцев принятия невыгодных для них решений, не предоставляя ничего взамен», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, последней каплей стали действия Вашингтона в Сирии, где «те фактически кинули своих союзников» — курдских боевиков, — передав вопрос на откуп России и Турции. Об этом ранее неоднократно писала в гневном тоне европейская пресса.

«Последним случаем была публикация в шведской Dagens Nyheter, которая, хоть и выдержана в русофобской тональности, однако вскрывает главную проблему отношений ЕС и США: американцы «кидают» всех своих партнеров в угоду собственной сиюминутной политической выгоде, и Европе придется свои проблемы решать самостоятельно, уже без оглядки на Вашингтон. Подчиняться американским требованиям стало не просто не выгодно, но и ущербно для Европы, ведь, поддавшись на давление США, европейцы, как минимум, не получат ничего взамен, а как максимум — сделают хуже себе же. Конкретно на решение Копенгагена повлияли также вроде не особо навязчивые, но довольно-таки грубые и циничные заявления Трампа о намерении купить Гренландию. Это наглядно продемонстрировало отношение Вашингтона к своим вассалам», — пояснил Дмитрий Родионов.

При этом Европа пока не готова вслух заявить о том, что ей необходимо как можно скорее восстановить сотрудничество с Россией по всем направлениям, приняв во внимание интересы Москвы. В том числе в газовом вопросе. Этим продиктовано заявление Берлина по вопросу о «Северном потоке — 2», требующее сохранить украинский транзит. Однако на практике Европа готова к компромиссам, готова разговаривать в отличие от Украины, которая все еще рассчитывает на то, что Брюссель сможет «додавить» Россию.

«Полагаю, последнее решение Дании (страна дала добро на строительство «Северного потока — 2». — Прим. ФАН) должно сделать Украину более сговорчивой. Ведь перспектива лишиться как минимум половины транзита уже замаячила совершенно серьезно, и в Киеве не могут не понимать, что европейцы не будут вечно в ущерб себе покрывать их. Впрочем, проблема в том, что нынешняя украинская реальность несовместима с понятием «логика», и чем отчаяннее положение киевских властей, тем больше истеричных и глупых движений можно от них ожидать», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что судебные претензии мешают договоренностям России и Украины по газу. «Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», — подчеркнул пресс-секретарь главы России.