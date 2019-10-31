Песков назвал закономерным высокий интерес россиян к прошлому Путина

Москва, 31 октября. Кремль считает закономерным высокий интерес, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, считаем закономерным такой интерес», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле закономерным высокий интерес россиян к фактам о прошлой жизни главы государства.

Напомним, в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга появились материалы, связанные с прошлым президента России. Например, была представлена характеристика на Путина, которая была выдана ему много лет назад по линии КГБ СССР, отметили «Известия».

На выставке «Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков» была представлена анкета на комсомольца Владимира Путина. В ней, в частности, говорится, что он успешно справился с комсомольскими поручениями, проявив добросовестность и инициативу. В характеристике также присутствуют данные о занятиях Путина в свободное от работы время. В документе, например, указывается, что он является мастером спорта СССР чемпионом Ленинграда (1976 г.) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта СССР по борьбе самбо.