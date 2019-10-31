Меркель и Зеленский обсудили разведение войск в Донбассе

Берлин, 31 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Стороны обсудили вопрос разведения сил в Донбассе, подготовку к саммиту «нормандской четверки» и вопрос сохранения транзита российского газа через Украину.

«В центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения», — рассказал Зайберт.

По словам представителя кабмина, Меркель выразила надежду на то, что после Золотого стороны смогут осуществить разведение сил в Петровском, а также на то, что Россия и Украина договорятся о сохранении транзита газа.

Напомним, что ранее Луганская Народная Республика сообщила о начале разведения сил в Донбассе. Украинская сторона также уведомила об отводе войск. По словам Зеленского, данный процесс проходит в спокойной обстановке, хотя Луганск отметил спонтанную попытку Киева сорвать разведение сил, однако данная провокация не увенчалась успехом.

Отметим, что на втором участке — в населенном пункте Петровское отвода войск не состоялось. Украинские силовики в очередной раз обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, причем использовали для этого предоставленные Польшей 60-мм минометы натовского образца.

Разведение сил является обязательным условием, который поставила Москва для проведения переговоров в «нормандском формате».