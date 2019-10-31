Более 60 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

Исламабад, 31 октября. Не менее 65 человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в поезде в Пакистане. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на одного из местных министров.

Инцидент произошел в провинции Пенджаб. Поезд следовал из Карачи в Равалпинди. По предварительным данным, в одном из вагонов взорвался газовый баллон, когда кто-то из пассажиров попытался приготовить завтрак. Как сообщает «Царьград», после взрыва загорелись три вагона. Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид рассказал, что большинство людей погибли, выпрыгивая из охваченного пламенем поезда на полном ходу, передает телеканал «360».

На данный момент огонь потушен. К спасательной операции привлекались солдаты пакистанской армии, а также военный вертолет. Раненных доставили в медицинские учреждения города Бахавалпур и в другие больницы района Рахим Яр-Хан, где произошла трагедия.

На данный момент удалось установить личности 18 жертв. Из-за сильных ожогов некоторых погибших невозможно опознать без ДНК-экспертизы, пишет «АиФ».