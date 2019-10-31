Медики назвали четыре несуществующих заболевания

Москва, 31 октября. Медики составили перечень несуществующих болезней, которые нередко диагностируют в медицинских учреждениях России. В Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10) нет вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита. Об этом сообщает Mail.ru.

К примеру, основными симптомами ВСД называются головные боли или колики в животе, слабость, аритмию и головокружения. Однако при этом, как отмечают специалисты, никакого особенного лечения от этого недуга нет. Врачи всего-навсего дают советы по нормализации образа жизни и сна.

Что касается тонуса матки, то специалисты указали на то, что это мышечный орган, для которого абсолютно нормально сокращаться и расслабляться. Впрочем, если мышечные спазмы становятся систематическим явлением, то это все равно не может быть отдельным диагнозом, пишет «Газета Кемерова».

Одним из самых распространенных диагнозов в течение последних лет стал дисбактериоз. Эксперты обратили внимание на то, что это состояние является итогом приема сильных антибиотиков, стресса и операций. Зачастую микрофлора восстанавливается после ликвидации ключевого фактора нарушения.

Об иммунодефиците от докторов, в частности педиатров, часто слышат мамы детей, которых впервые отправляют в детсад.