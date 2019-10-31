Москва, 31 октября. Около 900 американских военных могут остаться в Сирии после отвода войск США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

По информации прессы, из военного контингента в тысячу человек в Сирии останутся 250, они будут размещены в провинции Дэйр-эз-Зор. В то же время к первым нескольким сотням пехотинцев вскоре присоединятся механизированные войска. Общее число военных, которые займутся «защитой» нефтяных месторождений, составит примерно пять сотен. Учитывая войска с Ат-Танфа, то всего на территории САР, по подсчетам газеты, останутся 900 военных.

В начале октября американский президент Дональд Трамп объявил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер позднее сообщил, что Вашингтон выведет еще около тысячи военных из САР.

Американцы начали незаконную добычу сирийской нефти при помощи курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с «Исламским государство»1 (террористическая организация запрещена в России). Курды вместе с американскими военными начали воровать принадлежащую сирийскому народу нефть. Доказательство этого преступления представило министерство обороны России.

Президент Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич обратился в ООН с требованием наказать грубо нарушающий нормы международного права Вашингтон за грабежи в Сирии. В ФЗНЦ подчеркнули, что США установили в Сирии оккупационный режим и нагло воруют нефть у республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.