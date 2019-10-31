Москва, 31 октября. Американские и финские ученые рассказали, в каком возрасте следует быть более внимательным к своему организму. Исследователи выявили возраст, который коррелируется с высоким риском смертельного исхода от последствий сосудистых заболеваний.

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин. Как уточнили эксперты Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете, был проведен анализ нескольких тысяч историй болезней людей различных рас и мест пребывания. Исследование позволило выявить, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.

По мнению ученых, в это время нужно прислушиваться к сигналам своего организма. При этом у женской аудитории этот показатель отличается. Представительницам слабого пола следует пристальнее следить за здоровьем после 30 лет. В этом возрасте, согласно статистике, высок риск возникновения инфаркта либо инсульта. Как пишет «Московский комсомолец», спровоцировать его могут стресс, курение, алкоголь и неправильное питание.

Ранее американские ученые из Университета Уэйна в Детройте смогли определить наиболее опасный возраст человека для того, чтобы садиться за руль автомобиля.

Сообщается, что ученые провели исследование, участниками которого стали более 100 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет. В ходе эксперимента испытуемые просто водили личные автомобили, а ученые фиксировали реакцию организма на определенные ситуации. Для вынесения вердикта специалисты оценивали ряд показателей, таких как стрессоустойчивость, внимательность, а также быстрота принятия решения в сложной дорожной ситуации.

Итоги исследования показали, что водители старшего возраста подвержены большему риску попасть в ДТП, чем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Худшие показатели скорости реакции продемонстрировали добровольцы в возрасте от 45 до 59 лет. Кроме того, они были невнимательны и зачастую раздражительны на дороге, нарушали ПДД. Кроме того, при наличии раздражителя (по условиям эксперимента добровольцы должны были писать SMS, отвечать на звонки и т.п.) они сразу же теряли бдительность.