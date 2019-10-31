Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Москва, 31 октября. Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина. По ее мнению, все дело в хорошем имплантанте подбородка и филлерах.

Именно грамотная работа медиков помогли Пугачевой сохранить четкий контур лица. Помимо этого Брызгалкина указала на то, что на всех снимках в Instagram лицо певицы очень хорошо отфотошоплено, к тому же подобраны удачные ракурсы.

Эксперт также обратила внимание на губах Пугачевой. Тут, по ее мнению, тоже не обошлось без пластики. Она напомнила, что Алла Борисовна разменяла восьмой десяток, а в таком возрасте «губ нет».

«На лице остается один сфинктер (круговая мышца рта. — Прим. ФАН), они (губы) истончаются, становятся сухими. Конечно, там отмоделированные губы», – добавила косметолог в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

Не исключила Брызгалкина, что коррекции подверглись и скулы и, возможно, даже нос Пугачевой. Всю лишнюю, обвисшую кожу при всех этих операциях, как пояснила врач, обрезали, уточняет «Утро».

При этом сама Алла Борисовна уверяет, что секрет ее красоты кроется в хорошем сне, правильном питании и регулярных физических нагрузках. Однако злые языки продолжают разносить сплетни, что все дело именно в грамотной работе талантливых врачей-косметологов.

К слову, многим не дает покоя и 72-летняя София Ротару. Так, в начале октября Telegram-канал «Антиглянец» рассказал о «рецепте вечной молодости» артистки. По данным журналистов, вот уже последние восемь лет она использует пластический грим.