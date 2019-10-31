Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдут очередные изменения, о некоторых из которых рассказывает Федеральное агентство новостей.

Суверенный Интернет

С 1 ноября вступает в силу закон о так называемом суверенном Интернете. Закон позволит создать в России дублирующую резервную интернет-инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу Рунета в случае атаки извне или каких-то катаклизмов. Нововведение не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений для обычных пользователей, которые, скорее всего, даже не заметят изменений.

Для отработки технологии защиты Рунета будут проводиться регулярные учения, которые также не создадут проблем пользователям. Контролировать новую систему поручено Роскомнадзору.

Микрокредитным организациям запретят отбирать квартиры

С начала месяца микрокредиты нельзя будет получить под залог жилья, в том числе долевой собственности. Ограничения распространят и на долевое строительство. Правила введены, чтобы поставить заслон алчности недобросовестных кредиторов, которые, пользуясь дырами в законе, из-за небольших долгов лишали граждан порой единственного жилья.

Закон предусматривает некоторые исключения: выдавать микрокредиты под залог жилья смогут организации с государственным участием.

У турфирм отберут паломников

Туристические агентства с 1 ноября 2019 года не смогут организовывать паломнические туры по святым местам. Организация таких поездок будет прерогативой исключительно религиозных организаций.

Транспортные новшества

С 1 ноября при оформлении легких ДТП в некоторых регионах можно будет обойтись без бумажных бланков. Новшество обкатают в двух столицах — Москве и Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

Также вступает в силу правило оформления ДТП по европротоколу — без вызова сотрудников ГИБДД. Облегченные правила действуют при определенных условиях: в ДТП было всего два участника с оформленным ОСАГО, обошлось без пострадавших, а транспортные средства получили незначительные повреждения. Оформление можно будет проводить в том числе через приложения в Интернете.

Также с 1 ноября в России окончательно вводят электронные ПТС (паспорта транспортного средства), в первую очередь, это касается новых автомобилей. Бумажные варианты этого документа, наконец, канут в Лету. При этом менять ранее выданные бумажные ПТС не потребуется.

Кроме того, с 1 ноября установка тахографов на грузовых автомобилях станет обязательной, в том числе для физических лиц, если масса грузовика превышает 3,5 тонн. Ранее такие требования были введены для юридических лиц.

Тахографы необходимы, в первую очередь, чтобы контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями, тем самым снизив риск переработок и ДТП вследствие усталости водителя. За нарушение новых требований предусмотрены штрафные санкции от полутора тысяч до 50 тысяч рублей.

Льготы для мигрантов

С 1 ноября в России частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание на территории страны. Упрощенная схема будет действовать в том числе для граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ.

Вводятся и другие нововведения, облегчающие жизнь мигрантам.