Архив в Петербурге рассекретил характеристику КГБ на Путина

Санкт-Петербург, 31 октября. Комсомолец Владимир Владимирович Путин за время работы в органах госбезопасности зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник, об этом свидетельствует характеристика, обнародованная бывшим Ленинградским партийным архивом.

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета госбезопасности (КГБ) СССР на будущего президента России Владимира Путина.

Увидеть ее можно на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города «Выдающиеся деятели отечественной истории XX–XXI веков», которая будет работать до 20 декабря.

Архивные документы рассказывают о Путине, которому на тот момент не было и 30 лет.

«Тов. Путин В.В. состоит на учете в комсомольской организации управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской области с 1975 года», — удостоверяет документ.

В частности рекомендательное письмо говорит о том, что за «правильную организацию работы» и «достигнутые при этом положительные результаты» Путин имеет благодарность от руководства управления.

Кроме того, характеристика отмечает, что он «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», активно занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство.

Также в документе упоминаются спортивные успехи — к 23 годам Путин стал мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо, а 1976 году выиграл чемпионат Ленинграда.

Стоит отметить, что сходным образом юного Путина охарактеризовал ранее и его однокурсник по юридическому факультету адвокат Александр Афанасьев.

Как сообщают «Известия», на выставке также можно ознакомиться в том числе с информацией о будущем спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко и экс-губернаторе Петербурга Георгии Полтавченко.

Ранее российский лидер рассказывал о том, как опыт КГБ помог ему на гражданской работе.