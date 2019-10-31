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В Роскачестве объяснили, почему мороженое можно есть при простуде

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В Роскачестве объяснили, почему мороженое можно есть при простуде

Москва, 31 октября. Специалисты Роскачества объяснили, почему мороженое можно и нужно есть и при простуде. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отметили эксперты, вопреки распространенному мифу, мороженое ни в коем разе не усугубит заболевание, а поможет справиться с симптомами, при этом облегчив боль в горле. Помимо этого, лакомство достаточно питательное, чтобы включить его в меню пациента, пишет «Утро.ру».

Сотрудники Роскачества также напомнили, что при простуде необходимо употреблять больше продуктов, содержащих витамин C, пить ромашковый чай и кушать мед.

Ранее специалисты Роскачества назвали методы, которые помогут избежать простуды или молниеносно вылечить это заболевание. Для профилактики подходят доступные продукты, которые почти всегда имеются «под рукой».

Во-первых, специалисты советуют обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина C. В этот перечень входят лимоны и апельсины, а также шиповник и черная смородина. Помимо этого, в период обострения простуды доктора советуют вместо чая пить ромашковый настой.

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Источник: Пресс-служба Роскачества
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