Крымские чиновники попали в ДТП в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 31 октября. Автомобиль с крымскими чиновниками стал участником смертельного ДТП в Московской области. В результате происшествия погиб один человек, двое пострадали.

Первый заместитель главы министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко не справился с управлением, и его автомобиль влетел в отбойник. Автомобильная авария случилась на трассе М-11 29 октября.

В результате аварии пострадали Савченко и начальник управления стратегического развития Минздрава по Республике Крым Илья Турчиненко, погиб директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.

Информацию о гибели Сагайдака подтвердил крымский медик Рустам Гильмутдинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Позже замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач в беседе с ТАСС подтвердил, что жертвой страшного ДТП в Подмосковье стал Сагайдак.

По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

«Пятый канал» обнародовал видео с камер наблюдений, которые зафиксировали аварию на подмосковной трассе.