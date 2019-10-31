В Крыму посоветовали Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Севастополь, 31 октября. Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить зазря время на то, чтобы «реинтегрировать» полуостров, а лучше заняться налаживанием отношений с Москвой.

Ранее украинский глава заявил, что после пяти лет гражданской войны в Донбассе должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции этого региона и Крыма. По словам лидера страны, стратегия должна включать четыре момента: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность Киева воплотить ее в жизнь. Стратегию намерены презентовать широкой общественности для дискуссии.

«Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие», — подчеркнул крымский сенатор.

Гемпель обратил внимание на то, что у власти на Украине до сих пор находятся политики, которые «оторваны от реальности», сообщает РИА Новости.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает регион своей территорией.