Москва, 31 октября. Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир». Публикация вызвала интерес у читателей, они высказались в комментариях.

Как уточнил пользователь Headofficelacky, России нужно вооружаться, так как она окружена ракетами НАТО и США. Пользователь под ником Peter уточнил, что после первого президента РФ Бориа Ельцина России приходится заново разрабатывать свои подводные ракетные технологии 1980-х годов.

«Мы не должны злорадствовать, поскольку Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения», — указал он.

Другие пользователи удивились мощности «Булавы». В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир».

«Рад, что я в четырех тысячах миль около 6,5 тысячи километров от этого места», — написал fairtoall.

30 ноября новейшая российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» провела испытательный пуск баллистической ракеты «Булава». Как сообщает Минобороны РФ, подводный ракетный крейсер произвел пуск «Булавы» из подводного положения в акватории Белого моря, запустив ракеты по полигону Кура на Камчатке. Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.

Отметим, пуск прошел в рамках испытаний «Князя Владимира», относящегося к проеку 955А («Борей-А»), в рамках которого планируется построить восемь субмарин. Три из них уже вошли в состав ВМФ России. Это «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Князь Владимир» проходит ходовые испытания.

«Булава» — трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для использования на субмаринах проекта «Борей». Она несет шесть ядерных блоков мощностью по 150 килотонн, каждый из которых наводится на цель индивидуально с отклонением не больше 350 метров. Ракета оснащена эффективными средствами преодоления противоракетной обороны противника. Серия подводных крейсеров проекта 955 с ракетами «Булава» должна стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.