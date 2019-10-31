Видео Пентагона об «убийстве» аль-Багдади в Сирии эксперт сравнил с пробиркой Пауэлла в ООН

«Убийство» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) Абу Бакра аль-Багдади — это предвыборная пропаганда американского лидера Дональда Трампа. Такого мнения в комментарии Федеральному агентству новостей придерживаются политический аналитик Иван Аркатов и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Странное видео

Американское военное ведомство обнародовало первые видео и фото операции по ликвидации аль-Багдади. Также Пентагон раскрыл ее детали.

На коротком видео было показано здание, в котором, как утверждают американские военные, находился аль-Багдади. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

«Здесь мы видим объект, где прятался аль-Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», — заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи во время пресс-конференции.

Он отметил, что на видео, помимо всего прочего, было показано, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские военные якобы уничтожили аль-Багдади в Сирии. Позднее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Ранее ФАН назвало семь причин того, почему нельзя верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории Сирии Абу Бакра аль-Багдади.

Очередная инсценировка

Как отметила Наталия Елисеева, «уничтожение» аль-Багдади используется американцами в пропагандистских целях. Трамп уже выложил предвыборный ролик, где ликвидация аль-Багдади демонстрируется как его превалирующая заслуга.

«Хотя опубликованное видеодоказательство вызывает сомнения в правдивости заявлений. Есть определенные правила по демонстрации военных спецопераций. Например, съемка выкладывается с видеорегистратора, где точно видна дата и координаты. Вспомним, те же публикуемые материалы со спецопераций Минобороны РФ. У американцев же эти данные, которые по факту являют собой доказательство, отсутствуют. А с учетом предыдущей информации об уничтожении останков в море, все это выглядит как инсценировка», — пояснила Наталия Елисеева.

Эксперт напомнила, что у американцев большой опыт съемки фейковых видео. «Смерть» аль-Багдади слишком выгодный политический инструмент. Тем более это уже не первый раз, когда в предвыборной кампании используются заслуги, к которым американцы имеют слабое отношение, уверена политолог.

«Кроме того, нужно обратить внимание на другую выгоду тех же американцев и других заинтересованных лиц. Самих террористов в Сирии осталось крайне ограниченное количество. Сейчас под ударом Юго-Восточная Азия. Заявления о смерти аль-Багдади подстегнет к более активной переброске оставшихся террористов из Сирии и Ирака в новый регион. Для координации действий недостаточно полевых командиров. Нужен новый «халиф», который как раз якобы уже появился — Абдулла Кардаш (вероятный приемник аль-Багдади. — Прим. ФАН). Поэтому действия по установлению Халифата 2.0 могут быть продолжены», — заключила Наталия Елисеева.

Ивана Аркатов также обратил внимание, что при проведении спецопераций американские военные используют видеофиксаторы. Они есть у каждого бойца

«С отношением и любовью американцев к технологиям, а главное к пиару, можно сказать, что такие «события» они точно снимали бы с нескольких дронов. Еще и специально обученного бойца спецназа с камерой бы направили. А на предоставленном Пентагоном видео по факту ничего не показано. Показано видео с воздуха и все. Ни одного кадра с земли, из здания. Если бы американцы их показали, то стало понятно, что никакого аль-Багдади и в помине не было. И что в указанную дату его не уничтожали американские силы», — добавил Иван Аркатов.

Политолог нашел сходство между «доказательством» «убийства» аль-Багдади и пробиркой бывшего главы Госдепа Колена Пауэлла, которую он принес на заседание ООН в 2003 году. Американцы используют свой любимый прием, уверен эксперт.

«Они создают фейк, раскручивают его и при помощи этого решают свои задачи. Потом, если вдруг правда стала достоянием общественности, просто извиняются. Предоставленное доказательство просто очередной фейк, который чуть ли не сделан на компьютере с небольшими подсъемками в какой-нибудь пустыне в США», — заключил Иван Аркатов.

Ранее политический аналитик Юрий Голубь выразил мнение, что США причастны к созданию «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.