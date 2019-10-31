США призвали союзников по НАТО объединиться для «сдерживания» России в Черном море

Вашингтон, 31 октября. Институт внешнеполитических исследований США (FPRI) опубликовал доклад о ситуации в Черноморском регионе. Исследователи утверждают, что действия России якобы сделали этот регион одним из самых нестабильных в мире, поэтому страны НАТО и их партнеры должны повысить уровень безопасности в Черном море.

Как считает автор доклада, РФ использует усиленный черноморский потенциал не только для того, чтобы дестабилизировать регион в военном, экономическом и политическом плане, но и чтобы «переместить границы и приобрести территории» в Средиземноморском регионе. Исследователь пишет, что Россия укрепила военный потенциал в Крыму, и это позволило Москве «воспрещать враждебным державам доступ в Черное море».

«В итоге на Кавказе, в Центральной Азии и в Леванте Россия стала даже сильнее, чем когда-либо был Советский Союз», — утверждают в американском институте.

Кроме того, в FPRI обвинили Россию в конфликтах в Приднестровье (1991 год), Южной Осетии и Абхазии (2008) и на Украине (2014), несмотря на миротворческую деятельность Москвы. Говоря о союзниках НАТО, которые должны «сдержать» Россию в Черноморском регионе, американские исследователи имеют в виду в первую очередь Турцию, Румынию, Болгарию, Грузию и Украину.

По мнению экспертов, дестабилизации в Черном море способствует как раз присутствие НАТО у российских рубежей, а вовсе не действия Москвы.

«Цель таких докладов очевидна — Соединенные Штаты проводят политику эскалации силового принуждения. <…> Все понимают, что присутствие военно-воздушных сил (стратегических бомбардировщиков) США в акватории Черного моря или регулярное присутствие эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами повышенной дальности, — это, конечно, угроза стратегической стабильности, причем угроза провокационная», — отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с RT.

Также эксперт подчеркнул, что все обвинения американских исследователей в адрес РФ абсолютно надуманы.

«Россия — это черноморская держава, значительная часть черноморского и азовского побережья принадлежит России — она обязана защищать и проводить мероприятия по защите», — заявил Подберезкин.

Отметим, что 30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом на Украину. Он посетил морской порт Одессы, куда 29 октября зашла постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. Кроме того, 31 октября Столтенберг выступит перед депутатами Верховной рады.