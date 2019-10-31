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Россия выскажет США претензии по выполнению ДСНВ на консультациях в Женеве

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Россия выскажет США претензии по выполнению ДСНВ на консультациях в Женеве

Москва, 31 октября. Москва на предстоящих в Женеве двусторонних консультациях предъявит Вашингтону претензии по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По словам дипломата, на консультациях будут обсуждаться связанные с выполнением обязательств по СНВ-3 вопросы.

«У нас есть определенные претензии к американской стороне, они все хорошо известны. Они связаны с зачетом американской стороной своих сокращений [вооружений], которые были сделаны не в соответствии с методами и средствами, предусмотренными договором», — сказал Белоусов в беседе с ТАСС.

Россия выскажет США претензии по выполнению ДСНВ на консультациях в Женеве

При этом встреча не будет иметь никакого отношения к теме продления соглашения, уточнил заместитель постпреда России. По его мнению, американская сторона может намеренно откладывать переговоры по продления ДСНВ, чтобы он автоматически прекратил свое действие.

«Мы говорим, что теряем время, по мере приближения истечения срока его действия остается все меньше возможностей провести все необходимые процедуры для его продления, — отметил он. —Постоянно указываем на это американцам».

По словам дипломата, процедура продления договора может занять «очень длительный срок».

Двусторонние консультации начнутся в Женеве 7 ноября. Российскую делегацию на них возглавит заместитель главы департамента МИД России, в нее также войдут представители министерства обороны РФ, сообщил Белоусов.

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Источник: ТАСС
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