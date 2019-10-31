Мединский не нашел оснований для запрета «Джокера» в российском прокате

Москва, 31 октября. Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса, который вышел в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский рассказал, что ему «потоком идут письма» с вопросом, почему фильм «Джокер» не был запрещен в стране. Министр культуры отметил, что картина вышла в прокат, потому у министерства не было оснований принять другое решение.

«А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть конкретный перечень [для запрета фильмов]: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость — все остальное разрешено, пожалуйста», — объяснил Мединский.

Он также поделился личными впечатлениями о картине, признавшись, что ему фильм очень не понравился.

«Я редко высказываю свои мнения о произведениях искусства, с моей точки зрения это неправильно. Другие фильмы по комиксам, которые я смотрел по 10 минут, <…> не вызывали у меня такой бури негативных эмоций», — рассказал он.

Мединский добавил, что при обращении в Минкультуры РФ у картины не было бы никаких шансов получить поддержку.

Ранее в эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал фильм «сенсацией», которой удалось произвести впечатление и на киноэстетов, и на массового зрителя.

«Джокер» соединяет в себе сразу несколько жанров — триллер, драму и криминал.

Картина рассказывает историю комика Артура Флека, живущего с больной матерью, которая с детства учит его улыбаться при любых обстоятельствах. Пытаясь нести людям радость, Флек сталкивается с суровой реальностью и человеческой жестокостью, и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера — главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics.

Фильм Тодда Филлипса вошел в топ-10 лучших фильмов всех времен по версии IMDb, стал обладателем «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого перевалили за отметку 800 млн долларов.

В российском прокате в первый уик-энд фильм собрал 634 млн рублей, работу американского кинорежиссера посмотрели более 3,5 млн жителей страны, а за девять дней демонстрации в кинотеатрах России картина заработала порядка 1 млрд 13 млн рублей, передает «АиФ».