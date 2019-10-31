Москва, 31 октября. Российская актриса Лидия Вележева не смогла сыграть в спектакле «Территория страсти», состоявшемся в израильском городе Нетания из-за дебоша, устроенного на борту самолета .

Отмечается, что звезда играла главную роль в спектакле, но из-за инцидента не смогла попасть на собственное выступление. Как рассказала исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук, спектакль удалось спасти. По ее словам, зрителям постановка понравилась. Продюсер рассказала, как в Израиле спасали спектакль без оскандалившейся Вележевой.

«То, что они провели 12 часов в самолете — была задержка рейса. Но так как у нас работают все профессионалы — был прекрасно сделан спектакль», — уточнила она.

Как передает Пятый канал, Матвейчук отметила, что отсутствие Вележевой в Израиле на гастрольный график это никак не повлияло.

«У нас в спектакле всегда есть второй и третий состав. И сыграла вторая актриса роль. Никаких проблем здесь нет», — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что актриса несколько раз нарушила правила поведения на борту лайнера. В частности, она не стала пристегиваться после требования бортпроводников, а также использовала нецензурную лексику в отношении других пассажиров. Это привело к тому, что экипаж самолета был вынужден вернуться на стоянку в «Шереметьево».

Прибывшая полиция попросила Вележеву покинуть самолет, однако она отказалась и устроила скандал. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вывести женщину силой.

Напомним, что в августе Федеральное агентство новостей сообщало об инциденте на борту авиакомпании Royal Flight, выполнявшего рейс из Доминиканы в Москву. Пьяная пассажирка устроила дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она заняла свое место на борту самолета, а затем отправилась в туалет. Перед взлетом бортпроводник попросил ее занять свое место, на что женщина ответила, что хотела бы остаться в туалете, так как плохо себя чувствовала. Проводник отказал ей, и пассажирка устроил скандал.