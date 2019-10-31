Столтенберг заявил, что РФ «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в блок

Одесса, 31 октября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в военный блок. По его словам, соответствующий вердикт должны принять 29 членов НАТО и украинские власти.

Он особо подчеркнул, что решение о возможном вступлении Украины в ряды альянса должны принять Украина и 29 существующих членов альянса, сообщает RT.

«Иногда складывается впечатление, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решать Россия. У России нет права голоса», — указал Столтенберг.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о договоренностях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества. По словам украинского министра, соответствующие документы должны быть подписаны в текущем году.

Ранее журналист и ведущий политических передач Владимир Соловьев в беседе с американским экспертом Грэгом Вайнером заявил, что Украина до сих пор не получила и вряд ли получит в будущем особые условия для вхождения в Североатлантический альянс. Американский специалист отмечал, что военный альянс готов предложить киевским властям специальные условия, чтобы принять страну в свои ряды, но Соловьев опроверг этот тезис, подчеркнув, что это создаст огромные риски для Североатлантического альянса.