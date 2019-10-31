СМИ узнали о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым

Вашингтон, 31 октября. Власти США в рамках новой стратегии «сдерживания» России и Китая рассматривают варианты нападения на Крым и Дальний Восток.

Об этом сообщает издание Foreign Policy, авторы заметки пишут о том, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».

«Суть заключается в том, что американцы могут воспользоваться своим почти неограниченным доступом к любой точке мира, чтобы причинить там серьезный ущерб Китаю и России», — отмечается в публикации.

В качестве примера приводится вероятность, когда России «захочет завоевать» Прибалтику. В этом случае немедленно будет задействована американская военная машина, которая якобы нанесет удар по ВС РФ в Крыму или Сирии.

«Угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил и средств может заставить противника воздержаться от нападения и отказаться от своих первоначальных целей», — на полном серьезе пишут авторы статьи.

Еще один вариант «удара по России» — Дальний Восток, который американцы якобы могут захватить в качестве предупреждающей меры, если их союзникам в Азии что-то будет угрожать.

«Но эта концепция имеет мало шансов на успех, а ее применение может иметь катастрофические последствия, поскольку у РФ и КНР есть масса возможностей для ответной эскалации, в том числе, с применением ядерного оружия», — резюмирует Foreign Policy.

Как напоминают «Известия», бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик резко раскритиковал современную политику за ядерную и космическую гонку.

Тельчик заявил, что мировые лидеры рассуждают, как дети в песочнице: «Ты меня ударил, я тебя ударю». В результате политика прекращается в «детский сад», что чревато серьезными последствиями.