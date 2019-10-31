Москва, 31 октября. Российский певец Юрий Шатунов обратился в суд с иском в отношении компании «Честная музыка», заявляющей себя правообладателем треков «Ласкового мая». Иск поступил в Арбитражный суд в Москве 29 октября.

Шатунов решил судиться за песни «Ласкового мая». Ответчиком по делу выступает представитель ООО «Честная музыка» Руслан Филатов. Шатунов усомнился в авторских правах ООО «Честная музыка» на хиты знаменитого музыкального коллектива.

Подробности дела в карточке дела пока не раскрываются.

Ранее певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» и полностью отказался от репертуара коллектива. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин в Instagram.

По его словам, многие спрашивают, будет ли исполнять Шатунов композиции «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах. Он уточнил, что Шатунов больше не может петь эти песни, так как у него нет прав на них. Разин сообщил, что Шатунов на своих концертах должен выступать исключительно со своим репертуаром. Зрителям, которые будут покупать билеты на мероприятия, необходимо учитывать этот факт.

Продюсер добавил, что песни группы «Ласковый май» поклонники смогут услышать только на официальных концертах с участием Разина.

Он добавил, что автором слов и музыки песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» является основатель группы Сергей Кузнецов.

Ранее PR-менеджер российского певца Юрия Шатунова прокомментировал информацию о повторной проверке на законность ротации песен музыканта в плацкартных вагонах.

Суд по интеллектуальным правам отправил на повторную проверку дело о законности ротации песен певца Юрия Шатунова и Мадонны. Сотрудники Российского авторского общества (РАО) установили, что с марта по апрель 2017 года в плацкартных вагонах на железной дороге транслировались композиции российских звезд, в том числе певицы Юлии Савичевой, группы «Звери». В РАО считают, что это незаконно и инициировали разбирательство. По словам пирщика Шатунова Аркадия Кудряшова, он никогда не слышал об этом деле. Кудряшов добавил, что о судебном процессе Юрий Шатунов не знает. Он пояснил, что планирует обратиться в РАО за разъяснениями.